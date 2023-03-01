Salutekb.ru

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Купить пиротехнику, фейерверки и салюты в Екатеринбурге!

Интернет-магазин пиротехники, фейерверков и салютов в Екатеринбурге.
Работаем и доставляем круглосуточно.
Категории:
Распродажа от -35%
Распродажа от -35%
Фейерверки и салюты от 3000р
Фейерверки и салюты от 3000р
Фейерверки и салюты до 2999р
Фейерверки и салюты до 2999р
Фейерверки и салюты до 1499р
Фейерверки и салюты до 1499р
Фонтаны
Фонтаны
Бенгальские огни и свечи
Бенгальские огни и свечи
Цветной дым
Цветной дым
Римские свечи
Римские свечи
Петарды и ракеты
Петарды и ракеты
Хлопушки и пневмохлопушки
Хлопушки и пневмохлопушки
Фестивальные шары
Фестивальные шары
Гендер пати
Гендер пати
Свежие поступления:
Фейерверк РС7635 Возвращение в Эдем (1" х 150) | 008671 big file 500x500
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Скидка -40%
Фейерверк РС7635 Возвращение в Эдем (1″ х 150)
15000,00 руб.
Фейерверк РС8630 Куршавель (1,2" х 88) | 2018 002473 big file 500x500
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Скидка -35%
Фейерверк РС8630 Куршавель (1,2″ х 88)
13000,00 руб.
Фейерверк РС8810 Большой салют (1,2" х 100) | 2018 002076 big file 600x650 1 500x542
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Скидка -40%
Фейерверк РС8810 Большой салют (1,2″ х 100)
15000,00 руб.
Фейерверк Р8463 Флагман (1,25" х 99) | newpic 003789 big file 500x500
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Скидка -43%
Фейерверк Р8463 Флагман (1,25″ х 99)
12000,00 руб.
Фейерверк РС8600 Дивногорье (1,2" х 80) | 2018 005428 big file 500x500
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Скидка -45%
Фейерверк РС8600 Дивногорье (1,2″ х 80)
11000,00 руб.
Фейерверк Р7539 Мороз и солнце (1" х 100) | product9717 package1 613b9d529d576 500x318
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Скидка -48%
Фейерверк Р7539 Мороз и солнце (1″ х 100)
8000,00 руб.
Фейерверк РС9035 Подарок от друзей (0,8", 1", 1,2" х 56) | 008342 big file 500x500
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Скидка -46%
Фейерверк РС9035 Подарок от друзей (0,8″, 1″, 1,2″ х 56)
6500,00 руб.
Фейерверк ЕС710 Новогодний (1,25" х 49) | 004578 big file 500x500
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Скидка -47%
Фейерверк ЕС710 Новогодний (1,25″ х 49)
6200,00 руб.
Фейерверк Р7518 Храброе сердце (1" х 49) | newpic 003593 big file 500x500
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Скидка -48%
Фейерверк Р7518 Храброе сердце (1″ х 49)
6000,00 руб.
Фейерверк ЕС340 Салют игристый (0,8" х 91) | product4585 package1 614b69480375f 500x291
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Скидка -47%
Фейерверк ЕС340 Салют игристый (0,8″ х 91)
5800,00 руб.
Фейерверк ЕС535 Разбуди соседей (1" х 66) | 004584 big file 500x500
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Скидка -39%
Фейерверк ЕС535 Разбуди соседей (1″ х 66)
5800,00 руб.
ФЕЙЕРВЕРК ОС8440 КАЛЕЙДОСКОП ОГНЕЙ (1,2″ Х 36) | 008278 big file 600x650 1 500x542
В корзину
Скидка -39%
ФЕЙЕРВЕРК ОС8440 КАЛЕЙДОСКОП ОГНЕЙ (1,2″ Х 36)
4250,00 руб.

Самый большой выбор фейерверков по лучшей цене в Екатеринбурге

Наш интернет-магазин фейерверков, салютов и пиротехники Salutekb не первый наш проект в Екатеринбурге. Мы рады предложить вам огромный выбор пиротехнических изделий. В течении последних 10 лет мы всегда были связаны с пиротехникой в Екатеринбурге. И по нашему мнению постарались создать магазин с наилучшим выбором и самыми низкими ценами в Екатеринбурге.

Вы всегда можете на нас рассчитывать и оформить заказ в любое время суток! Мы думаем о каждом клиенте, наши менеджеры с удовольствием помогут выбрать пиротехнические изделия, а служба доставки в кротчайшие сроки доставит заказ вам!

Мы просмотрели тысячи салютов и выбрали наиболее интересные варианты для вас! А также мы всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям. Весь товар имеется в наличии, поэтому мы доставляем заказы круглосуточно. О способах доставки вы всегда можете узнать у наших специалистов.

Вся продукция, которая представлена в интернет-магазине имеет сертификаты, а также мы соблюдаем условия хранения и транспортировки товара.

Мы не заказываем товар на несколько лет вперед, ведь у пиротехники есть срок годности. Именно поэтому мы регулярно закупаем товар в течении года.

Для вас работает наш интернет-магазин фейерверков в Екатеринбурге с моментальной доставкой и пунктом самовывоза (по предварительной договоренности). Заказав фейерверки в нашем интернет-магазине, вы сможете получить их уже в этот же день или в любой другой удобный для вас день. Также у нас есть пункт самовывоза, в котором вы можете забрать ваш заказ по предварительной договорённости.

Праздничный фейерверк станет лучшим, красочным финальным решением любого мероприятия! Гости, друзья, коллеги вашего мероприятия, а также все вокруг не останутся равнодушными к ночному шоу из фейерверков, наша компания рада выполнить любой заказ максимально быстро и качественно!

Главный принцип нашей работы — это довольный покупатель! Мы постоянно улучшаем, развиваем все сервисы нашего интернет-магазина в Екатеринбурге! Мы выбираем только лучшие и проверенных торговые марки, сотрудничаем с поставщиками, в которых уверены. А для своих покупателей мы всегда стараемся держать оптимальные цены, проводим акции, дарим подарки

Магазин фейерверков Salutekb / Салют екб гарантирует лучшее качество! В ассортименте нашего интернет-магазина вы никогда не найдете просроченную, деформированную продукцию или контрафакт. Мы уважаем наших клиентов, всегда дорожим и никогда не обманываем! Вся продукция, допущенная до продажи, прошла сертификацию Федеральным центром пиротехники — НИИПХ и имеет необходимые сопроводительные документы, инструкции на русском языке. Независимо от того, что вы купите – петарды, фонтаны, ракеты, цветной дым, фестивальные шары, бенгальские огни, римские свечи или дорогой салют - ваш праздник будет самым безопасным и счастливым в этом мире!


Интернет-магазин занимается продажей пиротехники, фейерверков и салютов в Екатеринбурге. В ассортименте:

  • римские свечи;
  • бенгальские огни;
  • фестивальные шары;
  • ракеты;
  • фонтаны;
  • цветной дым;
  • гендер пати;
  • петарды;
  • батареи салютов.

Наши преимущества

В нашем интернет-магазине представлены товары проверенных марок «Русский фейерверк» (их же бренд «Фейерленд»), «Русская Пиротехника»( их же бренд «Огненный Цветок» и «Fire Flower»), «Maxsem». Покупая пиротехнику от этих фирм, вы можете быть уверенны в качестве и безопасности продукции. Все фирмы имеют солидный возраст, успех и развитее в бизнесе. Мы  очень строго следим за сроком годности всей продукции, строго придерживаемся всех правил хранения и транспортировки товара.

Пиротехнику выбрать на нашем сайте легко – у каждой продукции в карточке товара есть описании и видео. Рекомендуем ознакомиться с ними чтобы выбрать наилучший фейерверк для вашего мероприятия.

Мы держим самые низкие цены в Екатеринбурге.

Если у вас есть любые вопросы, то вы нам можете связаться с нами по телефону или по электронной почте.

Отличным решением будет купить фейерверк в нашем интернет-магазине. При покупке от 2000 руб. мы предоставляем бесплатную круглосуточную доставку по Екатеринбургу.

Если у Вас возникли любые вопросы, мы с удовольствием на них ответим:

  • тел.+7 (982) 666-66-82
  • salutekb.ru@yandex.ru
  • Точка самовывоза: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 21 (по предварительной договорённости).
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